Ученые выяснили, кому нельзя пить кофе

Ученые из Национального института здравоохранения США заявили о вреде кофе для беременных. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, употребление напитка может привести к выкидышу.
Как говорится в работе, в эксперименте приняли участие более 1,2 тысячи женщин, желавших родитель ребенка. Их обследовали, а также узнали, как часто они пьют кофе.
В ходе наблюдений за их беременностью выяснилось, что кофеин повышал риск «недобора веса у плода». Для этого было достаточно выпить чашку в день.
Две же чашки кофе в день, говорят ученые, угрожают будущей роженице выкидышем.
Крайнюю опасность напиток представляет в первые восемь недель беременности.
Эксперты объясняют, что кофе «повышает давление и сердечный ритм», что негативно сказывается на плоде.
Как писала «Фраза», ученые доказали, что кофе никак не вредит нашему сну.