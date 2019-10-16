Теплая осень в Киеве уже побила пару температурных рекордов

Нынешняя жара в Киеве уже побила температурный рекорд 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», он был установлен в минувшее воскресенье, 13 октября.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что максимальная температура в тот день составила 23,8 градуса. Это сразу на 0,4 градуса выше рекорда пятилетней давности.

Также был побит и исторический рекорд: впервые с 1896 года, когда начали проводить подобные наблюдения, среднесуточная температура в городе составила 16,6 градусов. 139 лет назад в Киеве было на 0,4 градуса «прохладнее».

Как писала «Фраза», летом жара в Киеве побила несколько температурных рекордов.