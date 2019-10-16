План по разведению воюющих сторон на «пилотных» участках Донбасса с треском провалился, ‒ СМИ

Во вторник, 15 октября, в Минске представителям Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) не удалось договориться о согласовании разведения войск на «пилотных» участках. Как выяснили журналисты «Фразы», стороны также не смогли прийти к соглашению по вопросу обмена пленных.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, в ТКГ «не пришли к консенсусу» по поводу графика разведения сил в Петровском и Золотом.

Как известно, разведение войск на этих участках должно было начаться еще 7 октября, однако тогда его сорвали националисты.

Как писала «Фраза», разведение сил на Луганщине сорвалось.

Ранее Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями».