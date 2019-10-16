В селе на Житомирщине произошла кровавая резня

В понедельник вечером, 14 октября, в Овручском районе Житомирской области произошел смертельный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в селе Словечно 31-летний мужчина применил нож во время «выяснения отношений» с группой парней.

Как передает пресс-служба областной полиции, все участники массовой драки были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате конфликта 24-летний местный житель скончался на месте, а трое парней от 19 до 29 лет получили ножевые ранения и были госпитализированы.

Сообщается, что виновника трагедии задержали остальные участники драки и удерживали его до приезда полиции.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Теперь ему вновь придется отправиться в «места не столь отдаленные» на длительный срок.

Как писала «Фраза», в Черновцах бодрый старичок устроил кровавую резню в общежитии.

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