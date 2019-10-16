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Главные новости за 15 октября 2019 года

Главные новости за 15 октября 2019 года

«Я тебе язык отрежу...» В Запорожье толпа подростков избила двух девочек. В Запорожье на школьном стадионе толпа подростков избила двух девочек. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам родителей пострадавших, инициатор издевательств имеет влиятельных родственников в правоохранительных органах. Во время расправы одни спокойно наблюдали за происходящим, другие же снимали все на мобильные телефоны.

Руслана Писанка чуть не стала жертвой цыган на ж/д вокзале в Киеве. Сегодня, 15 октября, известная актриса и телеведущая Руслана Писанка стала жертвой нападения цыган на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. О неприятном инциденте актриса сама рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, ранним утром на вокзале за ней увязалась группа ромов, пытаясь ограбить. Они вскрыли рюкзак, но Писанка, почуяв неладное, резко обернулась, не удержала равновесие и упала на дорогу.

Стало известно, сколько дней украинцы будут гулять на новогодние праздники. Кабинет министров Украины рекомендует работодателям пересмотреть выходные дни для своих работников во время грядущих новогодних праздников. Об этом идет речь в распоряжении № 7-р, опубликованном на портале Кабинета министров Украины. 1 января 2020 года — это среда, поэтому рекомендуется перенести рабочий понедельник, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а вторник, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

В столичных школах закрыли пищеблоки. Детям негде питаться. В трех школах Киева закрыли пищеблоки. Связано это с нарушением гигиенических требований. По словам руководителя Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, пищеблоки, в частности, были закрыты в Дарницком и Днепровском районах — в учебном заведении № 42, гимназии «Киевская русь» и школе № 332.

Синоптики пообещали украинцам еще одну «летнюю» неделю. Синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на эту неделю. Бабье лето в нашей стране задержится. В Гидрометцентре пообещали, что теплая солнечная погода сохранится по Украине еще несколько дней. Дождей не ожидается.

В Японии стремительно растет число жертв тайфуна «Хагибис». Жертвами разрушительного тайфуна «Хагибис» в Японии стали уже около семидесяти человек. Такие данные передают местные спасатели. Число погибших от непогоды продолжает стремительно расти. Тайфун бушует в Японии уже несколько дней с 12 октября. Сильные ливни и ветер привели к затоплению дорог и масштабным разрушениям.

В России сделали пародию на Зеленского. Получилось очень странно. В России решили сделать пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Произошло это в Высшей лиге КВН в одном из полуфиналов. Видео номера в исполнении сборной «Татнефть» (Альметьевск) во время так называемого «приветствия» уже появилось в сети.

Тэги: Киев, Япония, Запорожье, общество, вокзал, Россия, мир, школа, политика, дети, цыгане, новости Украины, Руслана Писанка

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