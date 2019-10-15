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В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение

В Сумах более 2 тыс верующих УПЦ выступили против провокаторов, которые пытались сорвать богослужение

В Сумах 14 октября, в день Покровы Пресвятой Богородицы, группа лиц устроила провокацию, пытаясь сорвать праздничное богослужение на месте разрушенного советской властью Покровского храма. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, провокаторы принесли к месту богослужения звукоаппаратуру и включили громкую музыку.

Об этом говорится на сайте Сумской епархии.

«Оскорбительная бранная музыка, которая звучала через громкоговорители, мешала верующим УПЦ помолиться на святом месте, где был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы. Многие специально приехали в Сумы для молитвы за мир в Украине, за благочестивых казаков и воинов, которые построили святыню как полковой храм Сумского военного отряда», — сообщили в епархии.

Отмечается, что в социальных сетях организаторы акции против УПЦ анонсировали мероприятие, как «празднование ко Дню Защитника Украины» и оно должно было состоять из «выставки техники и вооружения, хорошей музыки, чая, кофе».

«На самом деле все „мероприятие“ заключалось в размещении провокационных плакатов и включении на полную мощность громкоговорителей, через которые звучали песни оскорбительного характера для тех, кто собрался для молитвы», — отметили в епархии.

Сотрудники правоохранительных органов присутствовали на Покровской площади, но никак не реагировали на действия провокаторов.

После богослужения более двух тысяч верующих во главе с митрополитом Евлогием и духовенством крестным ходом подошли к зданию Сумского городского совета и призвали представителей власти обратить внимание на притеснение прав верующих УПЦ.

По мнению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, «последствия полностью ложатся на городского главу областного центра, который ничего не сделал, чтобы провокация не произошла снова и православные сумчане могли беспрепятственно почтить престольный праздник разрушенного Покровского храма».

Вместе с тем, владыка сравнил факт притеснения прав верующих УПЦ в день Покрова Богородицы с гонениями в послереволюционные 20-30-е годы прошлого века, когда был разрушен сам храм.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице руководитель управления ОГА по делам религии в суде отвечает за незаконные перерегистрации приходов УПЦ в ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Сумы, новости православия, новости Украины

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