В столичных школах закрыли пищеблоки. Детям негде питаться

В трех школах Киева закрыли пищеблоки. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с нарушением гигиенических требований.

По словам руководителя Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, пищеблоки, в частности, были закрыты в Дарницком и Днепровском районах — в учебном заведении № 42, гимназии «Киевская русь» и школе № 332, сообщает «Голос».

Пищеблоки прекратили свою деятельность, так как есть угроза для жизни и здоровья детей.

Рубан добавил, что в ходе проверок в продуктах была выявлена кишечная палочка и другие возбудители инфекций. В частности, в овощных блюдах были обнаружены нитраты, в связи с чем было принято решение изъять и уничтожить продукты.

В данный момент столичная власть ищет пути для альтернативного питания учащихся в этих школах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре минувшего года в столичной школе № 306 (Деснянский район) детей кормили едой с сальмонеллой.