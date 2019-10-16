Букмекеры составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза «в первую очередь»

Букмекеры из авторитетной британской конторы William Hill составили список стран, которые могут выйти из Евросоюза после завершения Brexit. Как выяснили журналисты «Фразы», уже принимаются ставки.

Оказалось, что первой «на выход» стоит Италия. На нее принимают высокие ставки 3 к 1.

Греция оказалась лишь второй, на нее ставят 5 к 1.

Эксперты считают, что высоки шансы на выход из ЕС также у чехов и поляков (6 к 1).

Среди тех, кто покинет Евросоюз в последнюю очередь, оказались Люксембург (151 к 1), Мальта, Словения, Словакия, Бельгия, Хорватия и страны Прибалтики (81 к 1).

Ранее колумнист «Фразы» писал об истории Brexit: как Остров отплывает от Континента.