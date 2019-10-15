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Митрополит Антоний рассказал, как верующие УПЦ могут помочь Церкви сегодня

Митрополит Антоний рассказал, как верующие УПЦ могут помочь Церкви сегодня

Любые испытания еще раз напоминают христианину, что главное для него — укрепление отношений с Богом, эти отношения находятся в нашей зоне ответственности, являются смыслом жизни. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

Комментарий владыки опубликован на портале «Православная жизнь».

«Все происходит по воле Божией. Господь попускает зло по разным причинам: для укрепления веры, для смирения, а также для того, чтобы человек мужественно поборол зло.

Зло злом нужно сражаться, но вначале победив его в своем сердце. Когда страсти утихнут, с холодной головой и горячим сердцем следует держать бой, сдерживать атаки зла всеми силами», — сказал митрополит.

Владыка рассказал, как это сделать на практике.

«Важно быть внимательным и бдительным, перепроверять информацию, — возможностей для этого предостаточно. Надо быть более активным и любознательным, интересоваться историей Церкви, углублять познания Священного Писания. Тогда сеющим ложь будет трудно манипулировать таким подкованным человеком. „Помятуй бывшее; положись на Господа в будущем; употребляй во благо настоящее“, — говорил святитель Филарет (Дроздов)», — процитировал митрополит слова святого.

Он призвал верующих «не распространять слухи и догадки, не паниковать — это тоже помощь Церкви. Церкви, конечно же, нужна общая молитва. Это Ее душа. Когда тысячи, миллионы верующих вместе молятся в православных храмах в праздничные и воскресные дни, Небо опускается на землю и мы, христиане, становимся на миг небожителями. В такие моменты Господь укрепляет и утешает нас».

Управделами УПЦ призвал подражать примеру святых.

«В любой сложной ситуации важно ориентироваться на святых, знать их жития, подвиги, знакомиться с ними ближе. Их опыт настолько разнообразен и глубок, что мы однозначно найдем для себя пример и подсказку в любой жизненной ситуации.

Читайте постоянно Евангелие, проникайтесь мудростью его строк, напитывайте сердце Христовой любовью. И в нужный момент нужные слова укрепят вас в том или ином действии», — отметил он.

Владыка Антоний рассказал, как верующие могут защитить Церковь в современном мире.

«Защитить Церковь — значит оставаться христианином в любой ситуации, не терять дух мирен, человеколюбие, уповать во всем на Господа, надеяться и верить в Его благодатную помощь, но при этом делать все возможное по человеческим меркам. „Время нашей земной жизни бесценно: в это время мы решаем нашу вечную участь“, — поучает святитель Игнатий Брянчанинов.

Предательство всегда болезненно. Но главное — не стать предателем самому», — подчеркнул митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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