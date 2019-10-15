Под Днепром извращенец изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых

Сегодня, 15 октября, в город Днепр из Софиевского района была доставлена 5-летняя девочка, которая подверглась сексуальному насилию. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, преступление произошло еще 13 октября вечером. Родители девочки на время ушли из дома и попросили своего знакомого присмотреть за дочуркой.

Оставшись с ребенком наедине, мужчина совершил с девочкой действия сексуального характера.

Сотрудники полиции задержали преступника — им оказался 32-летний мужчина, который ранее был судим за кражи. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

11 мая 2019 года в столичный райотдел полиции поступило сообщение от одной из женщин о том, что ее пятнадцатилетнюю дочь изнасиловал их двадцатисемилетний сосед.

В начале июня в поселке Архангельское (Херсонская область) местный житель на берегу реки изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля.