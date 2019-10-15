Управделами УПЦ поблагодарил настоятелей захваченных храмов за стойкость в вере

В Киево-Печерской лавре, 15 октября, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний встретился с настоятелями приходов Волынской епархии, храмы которых были захвачены. Как выяснили журналисты «Фразы», священники рассказали владыке о состоянии дел в общинах, оставшихся без храмовых зданий и вынужденных совершать богослужения в приспособленных помещениях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу митрополита Антония в Фейсбук, владыка Антоний поблагодарил настоятелей за стойкость в вере и добросовестное пастырское служение во времена испытаний.

Владыка отметил, что Бог всегда поддерживает, и будет поддерживать тех, кто служит Ему и Его Святой Церкви, несмотря на притеснения и гонения.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица.