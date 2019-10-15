Представители Заворотнюк рассказали, что сейчас происходит с актрисой

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», в Instagram ее представители опубликовали комментарий, где поведали подробности о здоровье артистки.

В сообщении, в частности, уточняется, что «Анастасия действительно проходит курс лечения».

Сообщается также: «При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышцы».

Подобные сообщения СМИ называются «выдумками».

Как писала «Фраза», стали известны неутешительные подробности состояния Заворотнюк.

Ранее врач-онколог опроверг диагноз «рак мозга» у Заворотнюк.