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Женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей

Женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей

Студия Warner Bros.-DC Comics pic выбрала актрису на роль Женщины-кошки в новом фильме о «Бэтмене». Как выяснили журналисты «Фразы», премьера картины запланирована на 25 июня 2021 года.

По данным американских СМИ, культового персонажа сыграет тридцатилетняя Зои Кравиц.

Дочь известного певца Ленни Кравица уже знакома зрителям по таким фильмам как «Большая маленькая ложь», «Человек-паук: Через вселенные» и «Блудливая Калифорния».

Также на эту роль претендовали актрисы Ану де Армас, Эллу Балинску и Эйсу Гонсалес.

Роль самого Бэтмена исполнит Роберт Паттинсон.

Как писала «Фраза», создатели Бэтмена впервые вывалили на всеобщее обозрение его мужское достоинство. Четыре раза.

Ранее Голливуд решил снять фильм о темнокожей Русалочке.

Тэги: США, мир, кино, культура, Бэтмен

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