Сборная Украины в тяжелейшем матче обыграла Португалию и отправляется на Евро-2020

Сегодня, 14 октября, состоялись очередные отборочные поединки к Чемпионату Европы по футболу 2020 года. Как передает корреспондент «Фразы», в Киеве сборная Украины принимала действующих чемпионов Европы — сборную Португалии.

Перед этим матчем украинцы опережали своего соперника на 5 очков, правда, и провели при этом на одну игру больше. И для того, чтобы гарантировать себе путевку на ЧЕ, подопечным Андрея Шевченко нужно было как минимум не проиграть.

Начали встречу наши ребята довольно уверенно и уже на шестой минуте открыли счет. Марлос подал угловой, Кривцов пробил по воротам — удар парировал вратарь, но на добивании первым был Яремчук, который спокойно расстрелял пустые ворота.

После этого гости понемногу инициативу перехватили и нанесли несколько неприятных ударов по воротам Пятова. Но на 27-й минуте встречи украинцы убежали в стремительную контратаку, Мыколенко прострелил слева в штрафную, где всеми забытый Ярмоленко хладнокровно переиграл Руи Патрисиу. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Украины.

Вторую половину встречи значительно активнее начали португальцы, создав несколько хороших моментов у наших ворот. И самым активным, понятное дело, у гостей был Криштиану Роналду. Но во всех случаях очень надежно действовал Пятов. Лишь к середине второй сорокапятиминутки наши ребята отодвинули игру от своих ворот, немного успокоив страсти на футбольном поле. Правда, на 65-й минуте и Пятов бы уже не спас, но из хорошей позиции португалец головой отправил мяч выше цели.

А на 71-й минуте встречи случилось то, чего не ждали не только украинцы, но и португальцы. Арбитр встречи углядел игру рукой Степаненко в штрафной и, выдержав паузу, поставил пенальти и показал Тарасу желтую карточку, которая для нашего «опорника» стала второй. Касание мяча руки было, спору нет, но сказать, что это пенальти, и тем более удаление... Как бы то ни было, а Роналду с «точки» шансов Пятову не оставил. А как раз перед удалением Кокноплянка едва не убежал один на один с голкипером, но его настиг ветеран Пепе, жаль.

В концовке встречи гости устроили настоящую облаву наших ворот, спасал Пятов, спасала перекладина, но наши ребята выстояли. В итоге — тяжелейшая победа 2:1 и сборная Украины заранее занимает первое место в группе В и отправляется на Евро-2020.

В параллельном поединке группы В Сербия на выезде обыграла Литву со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

1. Украина — 7 матчей / 19 очков;

2. Португалия — 6 / 11;

3. Сербия — 6 / 10;

4. Люксембург — 6 / 4;

5. Литва — 7 / 1.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 октября сборная Украины в Харькове обыграла Литву со счетом 2:0.