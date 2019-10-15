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Коломойскому возле синагоги передали кровавый привет

Коломойскому возле синагоги передали кровавый привет

Неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил Эдуард Долинский, возглявляющий «Український єврейський комітет».

Он также напомнил, что «сегодня в Киеве проходит Марш УПА».

 

Напомним, сегодня в центре Киева прошла акция «Нет капитуляции». По данным полиции в мероприятии приняли участие около 12 тысяч человек. В ходе акции лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий заявил: «Мы даем этим людям, которые сегодня называются властью, мы даем им небольшой срок — десять суток».

Тэги: Киев, политика, Игорь Коломойский, синагога, евреи, новости Украины

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