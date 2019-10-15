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Главные новости за 12-14 октября 2019 года

Главные новости за 12-14 октября 2019 года

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца. Украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в супертяжелом весе, встретившись на чикагской «Винтраст Арене» с американцем Чаззом Уизерспуном. На кону поединка стоял статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

В Сеть «слили» фото роскошной итальянской виллы Зеленского. В Сети появились фотографии иностранной недвижимости, которая находится на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми и принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Снимки удалось сделать известному журналисту Осману Пашаеву.

В Польше избили украинского актера, который посмел потребовать у пана «свои деньги». В польской Познани произошло нападение на украинского актера Юрия Марка, который в свободное от основной работы время подрабатывал в пиццерии. Украинец потребовал расчета в связи с увольнением, что привело в ярость хозяина заведения.

В Киеве двое киллеров расстреляли мужчину, который состоял в «антикремлевском сопротивлении». В Шевченковской районе столицы произошло резонансное ЧП. Там возле остановки на улице Дегтяревской двое киллеров расстреляли мужчину.

Гончарук получил нагоняй от Зеленского за «шашни» с ультраправыми, ‒ СМИ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, каким ветром его занесло на концерт ультраправых групп «Сокира Перуна» и «Кому вниз», где он «толкнул» поздравительную речь по случаю Дня Защитника. Глава правительства всего лишь хотел поговорить «о наболевшем» с ветеранами.

В Японии увеличилось число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис». Количество жертв тайфуна «Хагибис», который на прошлых выходных «накрыл» центральные и восточные районы Японии, возросло до 45 человек. Число пострадавших достигло 200 человек, еще 15 ‒ пропали без вести.

Жестокое избиение звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке попало на видео. Звезду популярного телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникову жестоко избили во время выступления коллеги на корпоративе. Момент нападения удалось заснять на видео одному из участников вечеринки.

Ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и каким будет конец света. Американские ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и какой сценарий ждет жителей Земли. Конец света будет жутким и неминуемым.

Тэги: США, Киев, Япония, ученые, Украина, общество, нападение, мир, стрельба, Польша, избиение, Дом-2, регионы, тайфун, видео, спорт, криминал, Александр Усик, киллеры, новости Украины, кавказцы

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