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Гончарук получил нагоняй от Зеленского за «шашни» с ультраправыми, ‒ СМИ

Гончарук получил нагоняй от Зеленского за «шашни» с ультраправыми, ‒ СМИ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, каким ветром его занесло на концерт ультраправых групп «Сокира Перуна» и «Кому вниз», где он «толкнул» поздравительную речь по случаю Дня Защитника. Как выяснили журналисты «Фразы», глава правительства всего лишь хотел поговорить «о наболевшем» с ветеранами.

Как написал Гончарук на своей странице в Facebook, они вместе с министром Оксаной Колядой встречались с представителями «Движения ветеранов Украины» и ветеранской общественностью.

«... поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств в госпиталь, мероприятие было благотворительным. Не хотел делать публичный кейс из этого...», ‒ рассказал Гончарук.

По его словам, к самому концерту он не имеет никакого отношения ‒ не слушал его и не имел представления о том, кого туда пригласили в качестве исполнителя.

«В любом случае, это не дело главы Правительства ‒ диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю никакой человеконенавистной идеологии ‒ ни нацизм, ни фашизм, ни коммунизм», ‒ резюмировал премьер.

В свою очередь, telegram-канал «Легитимный» утверждает, что «оправдательный» пост Гончарука появился на Facebook после «беседы», которую с премьером провел глава государства Владимир Зеленский.

«Встречу с ветеранами можно было провести где угодно, даже у себя в кабинете или устроить праздничный стол для них за счет правительства и это бы не вызвало такого бурного обсуждения и негативной реакции от части общества.

Если Премьер-министр не может просчитать на 2 шага вперед реакцию на свои действия, то, как он может принимать законопроекты, которые надо просчитывать на 200-300 шагов вперед.

Мы были о Гончаруке лучшего мнения. Советуем ему нанять себе в команду более умных аналитиков и политтехнологов», ‒ пишет «Легитимный».

Как писала «Фраза», новоявленный премьер Гончарук возмутился «сливом» компромата на себя любимого.

Ранее новый премьер дал украинцам пять громких обещаний.

Тэги: общество, политика, националисты, концерт, радикалы, выговор, правые, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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