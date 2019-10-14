Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица

Церковь почитает Богородицу выше всех сотворенных Господом разумных существ: выше Ангелов и людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

Он рассказал, когда началось почитание Божией Матери, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь».

«Церковное Предание сохранило свидетельство о Богородице Ее современника — священномученика Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла. Став первым епископом Афинским, он намеренно приезжал в Иерусалим только для того, чтобы повидаться с Богородицей. После посещения писал об этом апостолу Павлу», — сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал, все ли молитвы слышит Матерь Божия.

«Вообще-то, молитва — это просьба, соответственно, ее могут принять, а могут не принять. Если изложенное в просьбе наносит вред просящему, такое прошение вряд ли будет исполнено. Совершеннейший из людей просил, чтобы миновала Его чаша. Но этого не произошло», — подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал, что почитание Богородицы для христианина «не просто важно, а жизненно важно, в этом один из ключей ко спасению. Старец Паисий Святогорец говорил: „Кто очень почитает Божию Матерь, лишь слышит Её имя — тут же преображается“».

Также владыка процитировал слова святителя Григория Богослова: «Если кто не признает Марию Богородицею, то он отлучен от Божества».

Он рассказал, какие основные черты личности Божией Матери.

«Святость. Церковь определяет святость Богородицы, называя Ее Пресвятой.

Приснодевство. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил: „Приснодева и по рождестве пребывает девою, не имевши до смерти никакого общения с мужем“.

Смирение. Дева Мария так говорила о Себе: „...Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей...“ (Лк. 1:46–48).

Царица Небесная. В Царстве Небесном, где господствует Царь Славы, Матерь Божия является Царицей. Святой пророк Давид говорит об этом в своем псалме: „...стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твоё, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты Твоей; ибо Он — Господь твой, и ты поклонись Ему“ (Пс. 44:10–12). Церковь относит это пророчество к Богоматери», — подытожил митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций.