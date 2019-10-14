Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица

Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица

Церковь почитает Богородицу выше всех сотворенных Господом разумных существ: выше Ангелов и людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний.

Он рассказал, когда началось почитание Божией Матери, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь».

«Церковное Предание сохранило свидетельство о Богородице Ее современника — священномученика Дионисия Ареопагита, ученика апостола Павла. Став первым епископом Афинским, он намеренно приезжал в Иерусалим только для того, чтобы повидаться с Богородицей. После посещения писал об этом апостолу Павлу», — сказал митрополит.

Владыка Антоний рассказал, все ли молитвы слышит Матерь Божия.

«Вообще-то, молитва — это просьба, соответственно, ее могут принять, а могут не принять. Если изложенное в просьбе наносит вред просящему, такое прошение вряд ли будет исполнено. Совершеннейший из людей просил, чтобы миновала Его чаша. Но этого не произошло», — подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний рассказал, что почитание Богородицы для христианина «не просто важно, а жизненно важно, в этом один из ключей ко спасению. Старец Паисий Святогорец говорил: „Кто очень почитает Божию Матерь, лишь слышит Её имя — тут же преображается“».
Также владыка процитировал слова святителя Григория Богослова: «Если кто не признает Марию Богородицею, то он отлучен от Божества».

Он рассказал, какие основные черты личности Божией Матери.

«Святость. Церковь определяет святость Богородицы, называя Ее Пресвятой.
Приснодевство. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил: „Приснодева и по рождестве пребывает девою, не имевши до смерти никакого общения с мужем“.

Смирение. Дева Мария так говорила о Себе: „...Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей...“ (Лк. 1:46–48).

Царица Небесная. В Царстве Небесном, где господствует Царь Славы, Матерь Божия является Царицей. Святой пророк Давид говорит об этом в своем псалме: „...стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твоё, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты Твоей; ибо Он — Господь твой, и ты поклонись Ему“ (Пс. 44:10–12). Церковь относит это пророчество к Богоматери», — подытожил митрополит.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ, Митрополит Антоний (Паканич)

Комментарии

Статьи

13.10.19 09:23

Современная Украина и Гетманщина: поиск параллелей. Часть 2

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
14.10.19 09:25

Читая между строк пресс-марафона Зеленского

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Уволенный Анатолий Матиос начал черную медиа кампанию против министра МВД Арсена Авакова
13.10.19 11:49

Уволенный Анатолий Матиос начал черную медиа кампанию против министра МВД Арсена Авакова

Автор: Рупор

Выбор редакции
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца
13.10.19 07:43
4199
Последние новости
14.10.19 17:07

Митрополит Антоний рассказал, какие молитвы слышит Богородица
14.10.19 15:57

В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы
14.10.19 15:56

Митрополит Онуфрий в день Покрова Богородицы рассказал, как найти выход из трудных ситуаций
14.10.19 15:26

На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ
14.10.19 14:46

Головой об сцену. Жестокое избиение звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке попало на видео
14.10.19 13:25

В Японии увеличилось число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис»
14.10.19 12:59

Митрополит Онуфрий рассказал, как простить обидчиков
Фото и Видео
В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы
В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы
В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы
В Киеве «скорая» влетела в легковушку с детьми ‒ есть жертвы
На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ
На Буковине участник АТО пожертвовал землю для строительства храма УПЦ
Головой об сцену. Жестокое избиение звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке попало на видео
Головой об сцену. Жестокое избиение звезды «Дом-2» на корпоративной вечеринке попало на видео
В Японии увеличилось число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис»
В Японии увеличилось число жертв разрушительного тайфуна «Хагибис»
В столичном Покровском монастыре УПЦ тысячи православных отмечают престольный праздник
В столичном Покровском монастыре УПЦ тысячи православных отмечают престольный праздник
Эрдоган с помпой встретил в Турции российских «депутатов» от Крыма
Эрдоган с помпой встретил в Турции российских «депутатов» от Крыма
Появилось видео, как в Киеве женщина умышленно бросилась под автобус
Появилось видео, как в Киеве женщина умышленно бросилась под автобус
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
В Киеве в массовой драке убили молодого парня
В Киеве в массовой драке убили молодого парня
Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети
Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети
fraza.ua
Новости блогосферы
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.