РПЦ даст оценку признания Элладской Церковью ПЦУ на ближайшем Синоде

Позицию Русской Православной Церкви по вопросу о признании Элладской Церковью новой Церкви Украины (ПЦУ) сформулирует Священный Синод. Как выяснили журналисты «Фразы», Элладская Церковь признала право Фанара на дарование автокефалии.

Об этом заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс».

«Итак, решение Элладской Церкви — одобрить предложение (ее главы — ред.) архиепископа Иеронима о признании ПЦУ. Несмотря на просьбы ряда иерархов воздержаться от немедленного принятия решения. Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской Православной Церкви», — заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, очередное заседание Синода состоится в скором времени, осенью.

Таким образом, он откликнулся на поступившие из Афин сообщения о том, что Собор иерархов Элладской Церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию.

Также решение о признании Элладской Церковью ПЦУ прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«Священный Синод Русской Православной Церкви всесторонне изучит данное решение и на ближайшем заседании даст ему каноническую оценку, в том числе в части возможных последствий данного решения для отношений между Русской Православной Церковью и Элладской Церковью», — написал он.

Ранее «Фраза» сообщала, что Элладская Церковь озвучила позицию по «украинскому вопросу».