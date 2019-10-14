План Рады зафиксировать надбавку на табачные изделия может создать монополию, — СМИ

Принятие поправки № 8 к проекту закона № 1049, которая предусматривает фиксированную надбавку на продажу табачных изделий, позволит сетям оптово-розничной торговли получать сверхприбыль. Об этом сообщают «Комментарии».

Также издание информирует: «По информации ряда украинских СМИ, эта поправка якобы инициирована заместителем председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андреем Холодовым, который, как утверждают журналисты, контролирует сеть розничной продажи табачных изделий «Т-Киоск».

Как отметили источники в сфере оптовых и розничных продаж, нынешняя рыночная маржа в оптовой и розничной торговле сигаретами составляет соответственно 3,5% и 5,5% (суммарно 9%). Принятая Радой поправка увеличивает маржу вдвое — до 7% и 13% соответственно (суммарно 20%). Таким образом, оптово-розничные сети торговли табачными изделиями смогут получать сверхприбыли не будучи при этом монополистами на рынке.

Расчеты показывают, что за это лоббирование интересов заплатят рядовые потребители. Так, при средневзвешенной цене сигарет в 35 грн за пачку почти 75% стоимости составляют акциз и НДС. Доля себестоимости и логистических затрат в цене пачки — почти 17% или чуть меньше 6 грн. На доход остается около 9%.

Фиксированная маржа на уровне 20% «оставит» на себестоимость около 2 грн (вместо 6). И для покрытия расходов реализаторы будут вынуждены увеличить цену за пачку более чем на 6 грн. И это без учета акциза на розничную продажу табачных изделий.

Если в 2020 году объем рынка сигарет составит 50 млрд штук, тогда дополнительный доход благодаря фиксированной марже превысит 15 млрд грн.

Напомним, 9 октября международные компании Philip Morris, BAT, JTI и Imperial Tobacco заявили, что внедрение фиксированной маржи для оптовых поставщиков и розничных продавцов табачных изделий приведет к свертыванию производства сигарет в Украине. Это произойдет из-за роста цен на 7 грн за пачку с ноября, а затем еще на 7 грн с января 2020 года в связи с увеличением акциза. Следствием этого станет увеличение нелегального производства табачных изделий».