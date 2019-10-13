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В ВРУ личное обогащение снова становится выше благосостояния простых людей, - СМИ

В ВРУ личное обогащение снова становится выше благосостояния простых людей, - СМИ

В Верховной Раде личное обогащение отдельных лиц снова становится выше благосостояния простых людей. Об этом со ссылкой на «24.ua» пишет Багнет.

Так, принятый 4 октября ВР во втором чтении законопроект 1049, который предусматривает введение фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев сигаретами, приведет к существенному подорожанию сигарет и, фактически, переведет 15 млрд. грн. из карманов потребителей в карманы лиц, лоббировали эту поправку. По оценкам экспертов, в случае окончательного принятия этого правки, которая уже получила название «маржа Холодова», около 25% сигаретного рынка приходится «в тень».

Как сообщали СМИ, среди лоббистов поправки — заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, который также контролирует сеть розничной продажи табачных изделий «Т-Киоск».

Как говорится в материале «Зеркало недели», депутаты «слуги народа» Александр Дубинский и Александр Юрченко, которые внесли одиозную поправку, ссылались также на письмо от Ассоциации «Специализированная торговля», учредителями которой являются компании, занимающиеся оптовыми и розничными продажами табачных изделий. «Все компании связаны с Александром Сухомлином, в прошлом министром экономики в правительстве Азарова и владельцем Львовской табачной фабрики. Кстати, на ее работе внесенная поправка никак не скажется, поскольку эта фабрика сама себе и производитель, и дистрибьютор», — пишет «Зеркало недели».

По прогнозам экспертов, в случае внедрения «маржи Холодова» мировые производители сигарет, которые работают в Украине, могут свернуть свою деятельность и закрыть местные производства.

«Когда крупные международные компании выражают намерение закрыть свое производство — это сигнал для инвесторов, что власть в стране не способна создать благоприятные и стабильные условия для бизнеса. И это снижает инвестиционную привлекательность Украины на международном рынке», — говорится в материале 24.

Напомним, международные табачные компании «Филип Моррис Украина», «Бритиш Американ Тобакко Украина», JTI и «Империал Тобакко» 9 октября на совместной пресс-конференции уже заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и последующего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

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