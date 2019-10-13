Ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и каким будет конец света

Американские ученые рассказали, сколько еще проживет Солнце и какой сценарий ждет жителей Земли. Как выяснили журналисты «Фразы», конец света будет жутким и неминуемым.

Как передает TerrNews, запасов топлива на Солнце хватит еще примерно на пять миллиардов лет, после чего оно превратится в «красного гиганта» и поглотит ближайшие планеты, в том числе и Землю.

По словам специалистов, это не основная угроза от небесного тела. Дело в том, что активность звезды периодически изменяется и приводит к катаклизмам на всех планетах Солнечной системы. Так, в 1989 году вспышка на Солнце привела к корональному выбросу, который стал главным виновником невероятной магнитной бури.

Тогда в некоторых регионах Канады вышла из строя вся электротехника, а на небе было видно полярное сияние. В тот раз магнитное поле Земли еле справилось со столь мощным потоком микрочастиц из Солнца. Более сильный шторм может вызвать глобальный катаклизм, который откинет человечество на столетие назад в развитии.

Сообщается, что в перспективе Землю ждет судьба ближайших соседей по Солнечной системе. Планета может почти полностью лишиться атмосферы, как Марс, или сгореть из-за глобального потепления, как Венера.

Как писала «Фраза», ученые спрогнозировали катастрофические «солнечные суперштормы».

Ранее ученые предупредили человечество о неожиданной катастрофе.