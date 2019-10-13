Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Импорт электроэнергии из России уничтожит украинскую угольную отрасль, - экс-министр

Импорт электроэнергии из России уничтожит украинскую угольную отрасль, - экс-министр

Восстановление импорта электроэнергии из России приведет к уничтожению отечественной угольной отрасли. Об этом, как сообщают Украинские новости, написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

«Второй результат — конец угледобычи в Украине. После того, как российский импорт начнет „заливать“ нашу страну, первой упадет государственная добыча угля. Сегодня себестоимость добычи на государственных шахтах достигает 4000 грн/т. Цена угля с поставкой из Роттердама, например, — около 1800 грн/т. Государственный уголь выкупается по цене 2500 грн/т. Убытки платим мы все в виде прямых дотаций из госбюджета на поддержку государственных шахт», — написал Плачков.

По его мнению, после открытия импорта электроэнергии из РФ государственный уголь уже никому не будет нужен и тысячи шахтеров лишатся работы.

«Около 31 000 шахтеров окажутся на улицах. Не исключено, что часть из них — на улицах правительственного квартала. Вслед за государственными предприятиями, частные шахты потеряют около трети объемов добычи. При этом финансовое состояние частных угольных компаний приблизится к критическому, и еще 10-15 тысяч шахтеров останутся без работы. Объем падения добычи угля составит до 7 млн ​​т.», — прогнозирует Плачков.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что «энергетическое оружие» в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, — это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

Тэги:

Комментарии

Статьи

13.10.19 09:23

Современная Украина и Гетманщина: поиск параллелей. Часть 2

Автор: Андрей Подволоцкий

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
13.10.19 11:25

Супертяжелый и суперуспешный дебют Усика

Автор: Владимир Грабовский

Дайджест

Уволенный Анатолий Матиос начал черную медиа кампанию против министра МВД Арсена Авакова
13.10.19 11:49

Уволенный Анатолий Матиос начал черную медиа кампанию против министра МВД Арсена Авакова

Автор: Рупор

Выбор редакции
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца
13.10.19 07:43
2045
Последние новости
13.10.19 13:42

«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
13.10.19 12:18

В Киеве в массовой драке убили молодого парня
13.10.19 10:40

Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети
13.10.19 10:35

Импорт электроэнергии из России уничтожит украинскую угольную отрасль, - экс-министр
13.10.19 07:43

Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца
12.10.19 20:16

Сумасшедший фанат напал на японскую поп-звезду, вычислив ее по отражению в глазах
12.10.19 18:37

В Полтаве спасли женщину, которую буквально разрывала стая собак
Фото и Видео
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
«Служу народу Украины». Усик принял звонок от Зеленского
В Киеве в массовой драке убили молодого парня
В Киеве в массовой драке убили молодого парня
Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети
Под Черновцами при столкновении автобусов пострадали взрослые и дети
Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца
Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца
Появилось видео, как в Киеве охранники избили «воришку из Донбасса»
Появилось видео, как в Киеве охранники избили «воришку из Донбасса»
В Сеть «слили» фото роскошной итальянской виллы Зеленского
В Сеть «слили» фото роскошной итальянской виллы Зеленского
В Черновцах бодрый старичок устроил кровавую резню в общежитии
В Черновцах бодрый старичок устроил кровавую резню в общежитии
В Киеве прямо в парке нашли мертвую девушку
В Киеве прямо в парке нашли мертвую девушку
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
fraza.ua
Новости блогосферы
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.