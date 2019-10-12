Сумасшедший фанат напал на японскую поп-звезду, вычислив ее по отражению в глазах

В Японии произошло нападение на 21-летнюю поп-диву Эну Мацуоку. Как выяснили журналисты «Фразы», фанатичный поклонник вычислил место постоянного проживания «предмета» своего обожания по фотографиям в соцсетях.

Как передает AsiaOne, рассматривая фото девушки, психопат по имени Хибики Сато умудрился определить ее место жительства, присмотревшись к отражению в глазах Мацуоки. В частности, там «засветились» окружающий пейзаж и автобусная остановка.

Сообщается, что получив такие «исходные данные», фанатичный поклонник при помощи сервиса Google Maps смог установить место, где было сделано селфи, после чего отправился туда и начал «исследовать» окрестности.

Заметив певицу среди прохожих, он стал следить за ней и напал, когда она зашла в свою квартиру.

К счастью, вызванные соседями полицейские смогли задержать непрошенного гостя. Теперь ему придется предстать перед судом. Сама же Мацуока отделалась сравнительно легко ‒ злоумышленник успел лишь расцарапать ей лицо.

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