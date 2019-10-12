В Полтаве спасли женщину, которую буквально разрывала стая собак

Рано утром в субботу, 11 октября, в Полтаве произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там патрульные копы спасли женщину, на которую набросилась стая разъяренных псов.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Полтавщины, в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила, что у пруда на улице Леси Украинки бродячие собаки напали на человека.

Подоспевшие патрульные начали обследовать прилегающую территорию, как услышали стоны и крики о помощи. Бросившись на голос, копы увидели женщину, которую буквально разрывала стая собак.

Сообщается, что полицейские не стушевались и отогнали разъяренных животных при помощи газовых баллончиков, после чего оказали потерпевшей первую помощь.

Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также «скорая помощь», которая забрала женщину в больницу. Сведений о состоянии ее здоровья пока нет.

Как писала «Фраза», в Днепре стая собак набросилась на женщину, сломав ей руку и позвоночник.

Ранее сообщалось, что в Ровно стая собак держит в страхе целый микрорайон.