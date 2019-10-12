Армения выходит в лидеры региона по активности международных контактов ‒ эксперт

По мнению украинского эксперта по вопросам международной политики Илии Кусы, Армения стала одним из лидеров внешнеполитической активности в регионе, об этом он сказал в интервью AnalitikaUA.net, комментируя недавние развития.

По его мнению, несмотря на то что, Армения уступает, многим региональным странам как по размерам, так и по ресурсам, выбилась в лидеры по проведению различных мероприятий, организации разных конференций, съездов, и участия в таких мероприятиях. «Я считаю, что кульминацией этого всего стал визит премьер министра Армении в США».

Эксперт считает, что в случае с Арменией, одним из главных препятствий и рисков, которые сохраняются, это геополитическая замкнутость и существующие в связи с этим риски.

«Если темпы нынешней активности сохранятся, то у Еревана появляется шанс преодолеть геополитическую ловушку и выйти на другой уровень при котором Армения может позволить себе находить источники финансовых, экономических, политических и дипломатических ресурсов из разных направлений, не смотря на международную конъюнктуру», — отметил Илия Куса.

Ранее сообщалось, что с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.