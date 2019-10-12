В Польше избили украинского актера, который посмел потребовать у пана «свои деньги»

В польской Познани произошло нападение на украинского актера Юрия Марка, который в свободное от основной работы время подрабатывал в пиццерии. Как выяснили журналисты «Фразы», украинец потребовал расчета в связи с увольнением, что привело в ярость хозяина заведения.

Как написал Юрий Марк на своей странице в Facebook, он переехал в Познань три года назад по приглашению одного из театров и в свободное время вынужден был «гастерить», чтобы иметь возможность заниматься любимым делом.

«Брался за любую работу, работал по 12 часов, не обращал внимания ни на какие помыкания заробитчан. Вчерашнее событие было шокирующим. Руководитель локации в день увольнения по соглашению сторон еще три недели назад, не выплатил расчет и сказал прийти 10 октября в 22 часа за деньгами. Учитывая, что я иностранец, пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удается, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию», ‒ написал актер, отметив, что поведение полицейских, прибывших на место, была странным.

По словам Марка, те не захотели просматривать записи видеокамер и не обращали внимания на кровь у него на лице, хотя и вызвали «скорую».

Как писала «Фраза», в Познани группа поляков с мачете напала на украинцев.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко избили пьяного украинца, больного эпилепсией.