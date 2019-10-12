Увеличилось число жертв теракта в Керченском политехническом колледже

Число жертв теракта в Керченском политехническом колледже, который в 2018 году устроил студент Владислав Росляков, увеличилось. Как выяснили журналисты «Фразы», 21-й погибшей стала пожилая женщина-педагог.

Как передают РИА «Новости», о смерти преподавателя Ольги Николаевны Грищенко рассказал и. о. директора учебного заведения Денис Колесник.

По его словам, женщина, которая скончалась минувшим летом, долго лечилась и перенесла несколько операций.

«Возраст все-таки, ей было уже за шестьдесят. К сожалению, не выкарабкалась», ‒ отметил он.

Как писала «Фраза», 17 октября 2018 года мощный взрыв прогремел в столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум», после чего в здании началась стрельба.

В результате теракта погибли 20 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

Позднее в Сеть «слили» фото мертвого керченского стрелка.