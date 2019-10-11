Украина уверенно обыграла Литву и стала на шаг ближе к Евро-2020

Сегодня, 11 октября, были сыграны очередные отборочные поединки на Евро-2020. Как передает корреспондент «Фразы» из Харькова, там сборная Украины принимала Литву.

Подопечные Андрея Шевченко в этом отборе идут очень уверенно, добыв в пяти матчах четыре победы и лишь однажды сыграв вничью (на выезде с Португалией 0:0). Плюс ко всему месяц назад украинцы довольно уверенно разобрались с литовцами на их поле — 3:0, поэтому никто не сомневался, что наши ребята выиграют и в этот раз.

Со стартовым свистком хозяева поля прочно завладели инициативой и большими силами пошли вперед. Моменты у ворот литовцев возникали регулярно. Отличные моменты были у Степаненко, Зинченко, Ярмоленко, но мяч упорно не шел в ворота. И все же на 29-й минуте встречи отличная комбинация украинцев завершилась точным ударом Малиновского из пределов штрафной. Через несколько минут Ярмоленко мог удваивать преимущество своей команды, но от верного гола литовцев спасла перекладина.

Во второй половине встречи на поле вообще ничего не изменилось. Украинцы продолжали давить на ворота литовцев, и на 58-й минуте встречи Малиновский оформил «дубль», мастерски пробив со штрафного. Подопечные Шевченко не собирались останавливаться на достигнутом, и на 79-й минуте Зинченко обязан был забивать третий гол в ворота гостей, но из убойной позиции он пробил мимо ворот.

В итоге поединок так и завершился — уверенная победа сборной Украины со счетом 2:0. В параллельном матче в группе В Португалия дома обыграла Люксембург со счетом 3:0.

Турнирная таблица:

1. Украина — 6 игр / 16 очков;

2. Португалия — 5 / 11;

3. Сербия — 5 / 7;

4. Люксембург — 6 / 4;

5. Литва — 6 / 1.