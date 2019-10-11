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Ученые опровергли популярную «страшилку» о вреде колбасы

Ученые опровергли популярную «страшилку» о вреде колбасы

Ученые-медики опровергли «страшилку» о взаимосвязи между употреблением красного и переработанного мяса и возникновением онкологических заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», «судьбоносное» исследование провела международная группа специалистов.

Как передает Medical Note, в ходе научной работы эксперты пришли к выводу, что связи между мясной диетой и сердечно-сосудистыми и онкологическими заболевания не существует.

В частности, ученые провели четыре систематических обзора исследований с рандомизированными контролируемыми испытаниями, чтобы узнать, какие последствия оказывает красное мясо и «вредные» мясопродукты на организм человека.

По словам исследователей, хотя их результаты и не сходятся со сложившимся мнением об этом продукте, их четыре обзора отличаются надежностью в отличие от единичных экспериментов.

Как писала «Фраза», ученые выяснили о зеленом чае кое-что неожиданное.

Ранее ученые заявили, что фруктоза ‒ опасна для здоровья, а медики доказали, что от физических нагрузок устает мозг.

Тэги: мясо, ученые, общество, медицина, исследования, здоровье, мир, колбаса, вред

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