Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Индонезии мужчина вернулся домой… после собственных похорон

В Индонезии мужчина вернулся домой… после собственных похорон

В индонезийской провинции Восточная Ява произошел трагикомичный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там житель деревни Гесикан пришел домой живым и невредимым после своих же похорон.

Как передает Asia One, причиной резонансного «недоразумения» стало смертельное ДТП с участием мотоцикла, оформленного на 40-летнего мужчину по имени Сунарто.

Не обнаружив документов при погибшем байкере, полицейские решили, что это хозяин мотоцикла и передали изувеченный труп родственникам Сунарто, которые, не смогли его опознать.

Тем не менее, погибшего похоронили под этим именем.

Сообщается, что уже через семь часов после похорон настоящий Сунарто вернулся домой и приятно шокировал своих родных. Про похороны и ДТП он ничего не знал.

Выяснилось, что некоторое время назад «погибший» занял деньги у своего знакомого Вариима и в качестве залога оставил ему мотоцикл. Судя по всему, погибший ‒ это и есть Вариим.

Родственникам Вариима сообщили о его гибели, но они решили не проводить эксгумацию, а просто попросили изменить имя на надгробии.

Как писала «Фраза», в Запорожье под подъездом на два дня «забыли» гроб с покойником.

Ранее сообщалось, что в Египте на похоронах внезапно ожил покойник, а шведы умудрились создать гроб с 4G-связью на тот свет.

Тэги: ДТП, мотоциклист, общество, мир, смерть, похороны, Индонезия, курьезы

Комментарии

Статьи

11.10.19 09:00

Бронетехника «Азова»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
11.10.19 09:16

Не твоя война

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Продать, чтобы возродить
11.10.19 16:58

Продать, чтобы возродить

Автор: Марина Бердичевская, «Зеркало недели»

Выбор редакции
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 11 октября 2019 года

Главные новости за 11 октября 2019 года
11.10.19 19:01
120
Последние новости
11.10.19 19:26

В Индонезии мужчина вернулся домой… после собственных похорон
11.10.19 19:01

Главные новости за 11 октября 2019 года
11.10.19 17:57

Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
11.10.19 17:47

В Церкви к празднику Покрова Богородицы объявили фотоконкурс #моя_осінь_з_УПЦ
11.10.19 16:54

Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
11.10.19 16:37

У берегов Саудовской Аравии кто-то обстрелял иранский нефтяной танкер
11.10.19 16:19

Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг святых Киево-Печерской лавры
Фото и Видео
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Признают греки ПЦУ или нет - без разницы. Это ничего не изменит - раскольники все равно не станут каноничными, - эксперт
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку
Сотрудница американского отеля эпично обезвредила вооруженного грабителя
Сотрудница американского отеля эпично обезвредила вооруженного грабителя
Скончался легендарный космонавт Алексей Леонов
Скончался легендарный космонавт Алексей Леонов
На Кубе избрали первого в новейшей истории страны президента
На Кубе избрали первого в новейшей истории страны президента
В Китае мост рухнул на проезжавшие под ним автомобили: появилось видео трагедии
В Китае мост рухнул на проезжавшие под ним автомобили: появилось видео трагедии
Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы
Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль сбил мужчину и женщину на велосипеде
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль сбил мужчину и женщину на велосипеде
Путину сломали нос. Он рассказал, как было дело
Путину сломали нос. Он рассказал, как было дело
Малыш едва не сорвал прямой эфир известной американской ведущей
Малыш едва не сорвал прямой эфир известной американской ведущей
fraza.ua
Новости блогосферы
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.