В Индонезии мужчина вернулся домой… после собственных похорон

В индонезийской провинции Восточная Ява произошел трагикомичный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там житель деревни Гесикан пришел домой живым и невредимым после своих же похорон.

Как передает Asia One, причиной резонансного «недоразумения» стало смертельное ДТП с участием мотоцикла, оформленного на 40-летнего мужчину по имени Сунарто.

Не обнаружив документов при погибшем байкере, полицейские решили, что это хозяин мотоцикла и передали изувеченный труп родственникам Сунарто, которые, не смогли его опознать.

Тем не менее, погибшего похоронили под этим именем.

Сообщается, что уже через семь часов после похорон настоящий Сунарто вернулся домой и приятно шокировал своих родных. Про похороны и ДТП он ничего не знал.

Выяснилось, что некоторое время назад «погибший» занял деньги у своего знакомого Вариима и в качестве залога оставил ему мотоцикл. Судя по всему, погибший ‒ это и есть Вариим.

Родственникам Вариима сообщили о его гибели, но они решили не проводить эксгумацию, а просто попросили изменить имя на надгробии.

Как писала «Фраза», в Запорожье под подъездом на два дня «забыли» гроб с покойником.

Ранее сообщалось, что в Египте на похоронах внезапно ожил покойник, а шведы умудрились создать гроб с 4G-связью на тот свет.