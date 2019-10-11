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Главные новости за 11 октября 2019 года

Главные новости за 11 октября 2019 года

За деньги, потраченные на общение Зеленского с журналистами, 80 пенсионеров могли бы прожить месяц. Офис президента Украины потратил около 130 тыс. грн на еду для участников пресс-марафона с Владимиром Зеленским. По данным СМИ, питание состояло из двух приемов пищи. В частности, стоимость завтрака, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, составила 68 тыс. 278 грн.

Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы. Президент Украины Владимир Зеленский смог выдержать 14-часовой пресс-марафон благодаря специальным уколам. Он признался, что имеет слабые голосовые связки. Во время одного из перерывов, примерно через 8 часов общения, Зеленский заявил, что «связки — мое слабое место, вы знаете об этом». «Мы подготовились, приехали (врачи), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос — вернем», — сказал он журналистам, сопровождая фразу жестом, имитирующим укол.

СМИ сообщили о регулярных встречах Зеленского с одиозным политиком времен Януковича. Высокопоставленный чиновник времен президентства Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, бизнесмен Валерий Хорошковский неоднократно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его прихода к власти. По данным СМИ, с начала октября он минимум дважды посещал Офис президента. Поздно вечером 30 сентября Хорошковский прилетел на частном самолете из Лондона в аэропорт «Киев», где его встречал кортеж с охраной. А уже на следующее утро, 1 октября, журналисты зафиксировали, как этот же кортеж проследовал в направлении Офиса президента, а потом через 2 часа покинул его.

Минкультспорт предложил ввести уголовную ответственность за «искажение общественного мнения». В правительстве Украины предложили ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. В частности, по его словам, это «более серьезная ответственность, — когда люди за деньги искажают общественное мнение». «Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность», — заявил министр.

Зеленский рассказал о недвижимости в Крыму: Очень прикольно, что я купил квартиру в 2013 году. Аннексия Крыма Российской Федерацией помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать ремонт в своей новой квартире. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона 10 октября, отвечая на вопрос об отношении к полуострову. Глава государства выразил мнение, что важным аспектом возвращения Крыма в Украину является работа с его жителями. И в этом контексте важно, чтобы крымчане помнили, кто ездил к ним и кому Крым был действительно дорогим.

Синоптики рассказали украинцам о приятном сюрпризе погоды. В Украине продолжается бабье лето. На следующей неделе погода должна порадовать жителей нашей страны. По прогнозу Гидрометцентра, в начале рабочей недели, 14-16 октября, по Украине ожидается сухая и теплая погода. Синоптики говорят, что днем температура воздуха прогреется до 17-21 градуса тепла.

Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями». Президент России Владимир Путин пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. По его мнению, виной всему националисты. «Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может, — посетовал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 11 октября. — Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: „Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем“. Армия не уходит».

У берегов Саудовской Аравии кто-то обстрелял иранский нефтяной танкер. У берегов Саудовской Аравии горит иранский танкер с нефтью. По данным СМИ, причиной пожара стали взрывы. Судно иранской национальной нефтяной компании в момент инцидента шло в 97 км от берегов Саудовской Аравии. В результате повреждены два основных резервуара для хранения, что привело к разливу нефти в Красное море.

Выборы президента США: главным конкурентом Трампа назвали не Байдена, а бывшую официантку. Предвыборный ажиотаж вокруг президентской гонки в США набирает обороты. Своих фаворитов назвали букмекеры. Так, эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill составили свой список претендентов. Главным фаворитом выборов-2020 считается действующий глава государства Дональд Трамп, на которого ставят 2,2 к 1.

В Конго пропал президентский самолет с россиянами на борту. В Демократической республике Конго исчез транспортный самолет Ан-72, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди. Среди членов экипажа находились граждане Российской Федерации. Предположительно, на борту были восемь человек: четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель.

Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг. Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награду ему присудили за примирение Эфиопии с Эритреей. Нобелевский комитет хотел бы также отметить все заинтересованные стороны, работающие на дело примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. В пятницу, 11 октября, в Москве умер легендарный советский космонавт Алексей Архипович Леонов. Он скончался в возрасте 85 лет. Данную информацию сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Уже известно, что похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах (Москва).

Стали известны неутешительные подробности состояния Заворотнюк. Российская актриса Анастасия Заворотнюк на данный момент находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться и из-за угнетения сознания постоянно спит. На все процедуры ее перевозят с помощью специальных каталок.

Тэги: еда, Крым, общество, СМИ, недвижимость, здоровье, мир, Валерий Хорошковский, ремонт, квартира, пенсионер, политика, Государственный бюджет Украины, цензура, Нобелевская премия, пресс-конференция, прогноз погоды, укол, Владимир Зеленский, новости Украины

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