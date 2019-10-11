У берегов Саудовской Аравии кто-то обстрелял иранский нефтяной танкер

У берегов Саудовской Аравии горит иранский танкер с нефтью. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, причиной пожара стали взрывы.

Как сообщает ВВС, судно иранской национальной нефтяной компании в момент инцидента шло в 97 км от берегов Саудовской Аравии. В результате повреждены два основных резервуара для хранения, что привело к разливу нефти в Красное море.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Официальные власти объявили о том, что пожар произошел в результате попадания двух ракет, но пока не предоставили доказательств этого.К

Между тем, иранское государственное телевидение опознало судно как нефтяной танкер Sinopa. По данным компании по отслеживанию морских судов Tanker Trackers, это судно регулярно используется для доставки нефти в Сирию в обход международных санкций.

Как сообщала «Фраза», 14 сентября 2019 года йеменские повстанцы-хуситы при помощи дронов нанесли бомбовый удар по двум крупным нефтяным объектам компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.