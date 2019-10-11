Митрополит Онуфрий рассказал, в чем подвиг святых Киево-Печерской лавры

Преподобные отцы Киево-Печерской лавры являются примером того, как нужно любить Бога и ближнего. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом в день праздника Собора преподобных отцов Печерских, в Ближних пещерах почивающих, сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Успенском соборе обители.

Проповедь Митрополита Онуфрия опубликована на сайте lavra.ua.

«Преподобные отцы являются для нас примером во всем, они подвизались на этом месте, они здесь почивают своими нетленными мощами, они примирились с Творцом, они нашли Его на этом месте. Каждый из них встретился именно здесь с Небесным Отцом и стал счастливым. И они своими молитвами помогают нам встретить Бога и так же быть счастливыми», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал о подвиге преподобного Антония.

«Преподобный Антоний начал свой путь на Афоне и оттуда принес культуру монашеской жизни на Русь. Тут он основал нашу обитель, и от этой обители были основаны многие другие монастыри, которые находятся сейчас на нашей земле. Преподобный Антоний показал, как нужно любить Бога и как нужно любить ближнего. Для того, чтобы полюбить ближнего, нужно возлюбить Господа. Не бывает наоборот, что сначала ты полюбил ближнего, а потом Бога. Сначала человек возлюбит Всевышнего и от Него получает силу правильно любить своего ближнего, потому что иногда мы называем любовью то, что не является ею. Преподобный Антоний сам научился и нас научил, как мы в своей жизни должны любить Бога и ближнего. Если мы с вами будем исполнять Божественные законы и заповеди, то это значит, что мы любим Небесного Отца, если мы этого не исполняем — то не любим», — отметил он.

Митрополит Онуфрий сказал, что нужно делать, чтобы стать похожими на печерских отцов.

Для того чтобы мы хоть немножко были похожи на преподобного Антония и отцов печерских, мы должны стараться любить нашего Творца. Любовь к Богу начинается с того, что мы терпим ближнего, себя самого, терпим то, что Господь нам попускает за грехи наши. Это первая ступень любви к Вседержителю. Человек становится на путь евангельских заповедей, он заставляет себя в жизни делать то, что Бог говорит ему делать, а не то, что он хочет и что ему нравится. И для того, чтобы не ошибиться, нам нужно научиться свою жизнь строить на евангельских заповедях. Тогда будет в нас такая жизнь, которая будет свидетельствовать о том, что мы любим Бога. Если мы будем любить Его, мы будем любить ближнего и с ближним у нас будет мир, согласие и понимание«, — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

За литургией были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По традиции в этот день в Киево-Печерской лавре во время всех богослужений возносятся заупокойные молитвы о всей почившей братии обители.

По окончании поздней литургии архиереи, священники, братия Киево-Печерской лавры и все молящиеся во главе с Предстоятелем прошли крестным ходом к Ближним пещерам. При входе в пещеры был совершен молебен.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, что общего у всех печерских святых.