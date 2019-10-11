За деньги, потраченные на общение Зеленского с журналистами, 80 пенсионеров могли бы прожить месяц

Офис президента Украины потратил около 130 тыс. грн на еду для участников пресс-марафона с Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, питание состояло из двух приемов пищи.

В частности, как сообщает «Обозреватель», стоимость завтрака, который состоял из десертного, основного и хлебного столов, а также напитков, составила 68 тыс. 278 грн.

В свою очередь, обед, в который вошли закуски, салаты, горячие закуски, основные блюда, хлеб и напитки, обошелся бюджету 61 тыс. 845 грн.

В подтверждение этой информации издание публикует фотографии соответствующих документов.

Как сообщает «Новое время», информацию о том, что еда для аккредитованных на встречу с президентом журналистов оплачивалась из Госбюджета, подтвердил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко. При этом он подчеркнул, что это не касается аренды помещения Kyiv Food Market, где проходил пресс-марафон.

Отметим, что в проекте бюджета на 2020 год утверждена минимальная пенсия в размере 1638 грн. Таким образом, стоимость питания во время общения журналистов с Зеленским составила 80 минимальных пенсий.

Как сообщала «Фраза», 10 октября 2019 года в столичном Kyiv Food Market прошел пресс-марафон при участии президента Украины Владимира Зеленского и около трех сотен журналистов.

Он продолжался около 14 часов и был отмечен Национальным реестром рекордов, как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».