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Стали известны неутешительные подробности состояния Заворотнюк

Стали известны неутешительные подробности состояния Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк на данный момент находится в состоянии сопора. Как выяснили журналисты «Фразы», это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

Как сообщает канал Mash в Telegram, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться и из-за угнетения сознания постоянно спит. На все процедуры ее перевозят с помощью специальных каталок.

Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

Тэги: болезнь, здоровье, рак, культура, Анастасия Заворотнюк

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