В Конго пропал президентский самолет с россиянами на борту

В Демократической республике Конго исчез транспортный самолет Ан-72, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди. Как выяснили журналисты «Фразы», среди членов экипажа находились граждане Российской Федерации.

Как сообщает Lenta.ru, предположительно, на борту были восемь человек: четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель.

При этом, как сообщила пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова, среди членов экипажа находились российские граждане. «Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов, и, по предварительным данным, выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», — заявила Кононова.

Как сообщается на странице администрации президента ДРК в Twitter, связь с самолетом прервалась спустя 59 минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Гомы. Он направлялся в столицу Конго Киншасу.

Демократическая Республика Конго — крупнейшее государство в Центральной Африке и одна из самых бедных стран мира. До 1960 года Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии.

Как сообщала «Фраза», в Демократической Республике Конго уже год не могут остановить эпидемию геморрагической лихорадки Эбола. За это время ее жертвами стали уже 1506 человек.