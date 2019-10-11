Минкультспорт предложил ввести уголовную ответственность за «искажение общественного мнения»

В правительстве Украины предложили ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения в СМИ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью «Радио НВ».

В частности, по его словам, это «более серьезная ответственность, — когда люди за деньги искажают общественное мнение». «Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что необходимо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность», — цитирует Бородянского «Интерфакс-Украина».

К таким критериям он отнес манипуляции, создание и управление ботофермами, распространение фейков и искажение информации.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года народный депутат от фракции «Народного фронта» Игорь Лапин подготовил законопроект о предотвращении распространения в СМИ недостоверной информации, предусматривающий наказания за соответствующие деяния от штрафов до исправительных работ.