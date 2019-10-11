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Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями»

Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями»

Президент России Владимир Путин пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить разведение сил и техники на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», по его мнению, виной всему националисты.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может, — посетовал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу, 11 октября. — Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: „Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем“. Армия не уходит».

Как сообщает ТАСС, по словам российского лидера, боевики из ОРДЛО якобы несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил и «запускали белую ракету», но не получили ответа.

«Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику», — заключил Путин.

В то же время, как сообщает БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе того же мероприятия призвал лидеров стран Содружества независимых государств поддержать действующие власти Украины. «Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит, — заявил Лукашенко. — Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине».

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2019 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав стран «нормандской четверки», получившим название «формула Штайнмайера». Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, принятие Верховной Радой закона об амнистии сепаратистов и проведение выборов в ОРДЛО под эгидой ОБСЕ.

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичом заявил, что разведение войск на Донбассе, запланированное на понедельник, 7 октября, не состоится из-за срыва режима тишины со стороны боевиков.

Тэги: СНГ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс, разведение сил, Александр Лукашенко, армия, ОРДЛО, боевики

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