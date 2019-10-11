Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, что общего у всех печерских святых

Митрополит Антоний рассказал, что общего у всех печерских святых

Печерским святым присуща одна общая черта — стремление к безмолвию. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в день Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Комментарий владыки опубликован на портале «Православная жизнь».

«Можно перефразировать знаменитую цитату Льва Толстого „Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему“: все святые похожи друг на друга своими добродетелями, а вот пути достижения святости, личные подвиги и скорби — отличны.

Думаю, общие черты присущи Печерским подвижникам. Одна из них, объединяющая — стремление к безмолвию. Отцы сначала жили в миру и хранили заповеди. А затем, по слову преподобного Исаака Сирина, их ум начал ощущать первоначальную непоколебимость, Божественные и таинственные созерцания, тогда и вошли они в пещерное безмолвие и с сего времени пребывали с внутренним своим человеком (во внутреннем делании)», — рассказал митрополит Антоний.

Владыка сообщил, на что были готовы святые ради Бога.

«О стремлении к уединению говорит выбранное место — пещеры. Печерские святые были готовы заживо похоронить себя для мира и возродить для Бога. Холод и голод, всевозможные лишения и ограничения — подвиг, явленный на киевских холмах.

Другие монахи не были готовы терпеть подобные испытания, жить в пещерах, они строили каменные храмы, где было светло и тепло, где находилась братия, разделяющая все беды и нужды. Пещерная жизнь — удел избранных», — отметил он.

Управделами подчеркнул, что «другая особенность — искреннее покаяние. Именно покаяние гнало подвижников от людей к Богу, оно размывало земную реальность и возносило душу ввысь.

Уединенная жизнь, лишения — вот от чего рождается смирение, очищается сердце и совершенствуется любовь к Всевышнему. Но главная черта — это послушание Богу. Господь призвал каждого из них, и они откликнулись, не побоялись: „Не вы Меня избрали, а Я вас избрал...“ (Ин. 15:16)».

Он отметил, что за Христом способны идти только мужественные люди.

«Послушание Богу всегда сопряжено с внутренней силой. Только сильные духом, мужественные люди способны пойти за Христом, осознавая, что личной Голгофы им не миновать. Отклик на зов Христа — уже мученичество», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить.

Тэги: общество, Киево-Печерская Лавра, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.10.19 09:00

Бронетехника «Азова»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
11.10.19 09:16

Не твоя война

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

От Роттердама к Москве: в украинской энергетике начался экстремальный поворот
11.10.19 12:36

От Роттердама к Москве: в украинской энергетике начался экстремальный поворот

Автор: Алексей Полтораков, К.Полит.Н., «Хвиля»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы

Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы
11.10.19 09:38
1159
Последние новости
11.10.19 13:55

В УПЦ заявили, что легализация медицинской марихуаны нуждается в моральной оценке
11.10.19 13:39

Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями»
11.10.19 13:05

Новая Каледония вновь попытается отсоединиться от Франции в следующем году
11.10.19 13:01

Митрополит Антоний рассказал, что общего у всех печерских святых
11.10.19 12:53

Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг
11.10.19 12:04

Легендарный Оззи Осборн вновь отменил концерты из-за проблем со здоровьем
11.10.19 11:57

Зеленский неоднократно встречался с одиозным политиком времен Януковича после того как стал президентом, – СМИ
Фото и Видео
На Кубе избрали первого в истории страны президента
На Кубе избрали первого в истории страны президента
На Кубе избрали первого в истории страны президента
На Кубе избрали первого в истории страны президента
В Китае мост рухнул на проезжавшие под ним автомобили: появилось видео трагедии
В Китае мост рухнул на проезжавшие под ним автомобили: появилось видео трагедии
Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы
Зеленский признался, что во время рекордного пресс-марафона ему делали специальные уколы
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль сбил мужчину и женщину на велосипеде
Смертельное ДТП в Днепре: автомобиль сбил мужчину и женщину на велосипеде
Путину сломали нос. Он рассказал, как было дело
Путину сломали нос. Он рассказал, как было дело
Малыш едва не сорвал прямой эфир известной американской ведущей
Малыш едва не сорвал прямой эфир известной американской ведущей
В Киеве откроется странная выставка, на которой зрителей попытаются обмануть
В Киеве откроется странная выставка, на которой зрителей попытаются обмануть
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
Пресс-марафон Зеленского прервали из-за скандала
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В итальянских горах самолет… запутался в тросах подъемника
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
В Днепре мужчина заживо угорел в бане
fraza.ua
Новости блогосферы
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.