Нобелевским лауреатом мира в этом году стал не Зеленский, и даже не Грета Тунберг

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Как выяснили журналисты «Фразы», награду ему присудили за примирение Эфиопии с Эритреей.

Как сообщается на официальном сайте премии, Нобелевский комитет хотел бы также отметить все заинтересованные стороны, работающие на дело примирения в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

После того как Абий Ахмед стал премьер-министром в апреле 2018 года он дал понять, что хочет возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исайясом Афеверки он быстро разработал принципы мирного соглашения, который положил конец долгому периоду, когда между двумя странами не было «ни мира, ни войны».

Эти принципы изложены в декларациях, которую премьер-министр Али и президент Афеверки подписали в Асмаре и Джидде в июле и сентябре прошлого года. Важной предпосылкой для этого стала безоговорочная готовность Абия Ахмеда смириться с решением международной пограничной комиссии от 2002 года.

В Нобелевском комитете также отметили усилия Али по реформированию и демократизации своей страны и всего региона.

Как сообщала «Фраза», 8 сентября 2019 года известный российский политолог Станислав Белковский предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2019 года президента Украины Владимира Зеленского. Сделать это он предложил Нобелевскому лауреату мира, первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.

В то же время, по прогнозам букмекеров британской компании William Hill, фаворитом на Нобелевскую премию мира в этом году была 16-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг.