Зеленский неоднократно встречался с одиозным политиком времен Януковича после того как стал президентом, – СМИ

Высокопоставленный чиновник времен президентства Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, бизнесмен Валерий Хорошковский неоднократно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его прихода к власти. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, с начала октября он минимум дважды посещал Офис президента.

Как сообщает «Радио Свобода», поздно вечером 30 сентября Хорошковский прилетел на частном самолете из Лондона в аэропорт «Киев», где его встречал кортеж с охраной. А уже на следующее утро, 1 октября, журналисты зафиксировали, как этот же кортеж проследовал в направлении Офиса президента, а потом через 2 часа покинул его.

Кроме того, как утверждается, 9 октября самолет, которым пользуется Хорошковский, прилетел в Киев из Турции и еще раз съездил на Банковую на ведомственном автомобиле Skoda.

При этом журналисты подчеркнули, что за последние 5 лет самолет Хорошковского «чаще фиксировали в Москве, чем в Киеве». А также напомнили, что Хорошковский знаком с Зеленским «еще со времен, когда тот транслировал свой „Вечерний Квартал“ на телеканале „Интер“ и давал концерты на празднике СБУ».

Информацию о встречах с Зеленским подтвердил и сам Хорошковский. Однако он не стал рассказывать о целях, заявив, что со временем все это узнают. «Относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать», — добавил бизнесмен.

По информации источников, Хорошковский на данный момент якобы курирует работу филиалов российских банков в Украине и имеет, в частности, тесные связи с советником председателя правления «Сбербанка» Ярославом Порохняком, который в 2009 году был совладельцем студии «Квартал 95» вместе с Владимиром Зеленским.

Как сообщает «Новое время», информацию о встрече также подтвердил и президент Владимир Зеленский. «С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю», — заявил глава государства в ходе пресс-марафона 10 октября, добавив, что не помнит, почему по этому поводу не было соответствующего фотоотчета.

Он объяснил, что к Хорошковскому «был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет».

«Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях», — заключил Зеленский, подчеркнув, что это не касается также «никаких международных отношений».

Валерий Хорошковский — украинский бизнесмен, политик, бывший владелец телеканала «Интер». Занимал должности министра экономики и европейской интеграции при президенте Леониде Кучме, председателя Государственной таможенной службы при Викторе Ющенко, председателя Службы безопасности при Викторе Януковиче, а также министра финансов и первого вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова.

Покинул Украину в конце 2012 года, якобы в знак протеста «относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера».

С 2013 года проживает в Монако.