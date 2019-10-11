В Киеве на православном кинофестивале «Покров» презентовали 68 фильмов из 11 стран

В столичном Доме кино 10 октября состоялось закрытие XVII Международного фестиваля православного кино «Покров». Как выяснили журналисты «Фразы», Гран-при получил украинский фильм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», на фестивале было показано 68 фильмов режиссеров из 11-ти стран.

Гран-при фестиваля получил фильм о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене, старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?». Геронда возглавлял обитель с 1980 года до смерти 22 октября 2018 года, благодаря ему монастырь восстал из руин. Как отметил архиепископ Обуховский Иона, знавший старца более 10 лет, отец Григорий был подобен подвижникам, о которых мы читаем в аскетической литературе.

«Мы с отцом Григорием прожили рядом 58 лет, — сказал со сцены киевского Дома кино насельник монастыря Дохиар, помощник игумена старец Гавриил. — Мы познакомились, когда нам было 17-19 лет и пережили много чего, как радостного, так и печального. ... Все, кто трудился над этим фильмом, — вы действительно рассказали о духовном мире нашего старца!».

«Он был очень великой личностью. Господь даёт людям много даров, но очень редко кому даёт два дара — административный и духовный. И эти два дара были у нашего старца Григория. Для братии он был настоящим отцом. Искренний, праведный, с большой любовью, он никогда не был лживым», — поделился отец Гавриил.

Режиссер ленты Александр Запорощенко, для которого лента стала дебютной, перед залом возблагодарил Богородицу, присутствие и помощь Которой не раз ощущал на Афоне.

Как отметил продюсер киноленты протодиакон Александр Плиска, это фильм будет интересен не только православному зрителю, потому сейчас его создатели планируют показать ленту в украинских кинотеатрах, затем организовать телепремьеру. Только после этого фильм будет доступен в сети.

Специальный диплом «За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов» — генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников и протоиерей Александр Клименко.

После церемонии награждения состоялся показ фильма закрытия фестиваля «Со дна вершины».

Лучшие фильмы были определены в номинациях: «Документальное кино», «Короткометражное игровое кино», «Полнометражное игровое кино», «Анимационное кино» и «Приз зрительских симпатий».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Жмеринке на православном благотворительном фестивале будут собирать деньги на лечение детей.