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Зеленский рассказал о недвижимости в Крыму: Очень прикольно, что я купил квартиру в 2013 году

Зеленский рассказал о недвижимости в Крыму: Очень прикольно, что я купил квартиру в 2013 году

Аннексия Крыма Российской Федерацией помешала президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать ремонт в своей новой квартире. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в ходе пресс-марафона 10 октября, отвечая на вопрос об отношении к полуострову.

Как сообщает «Обозреватель», глава государства выразил мнение, что важным аспектом возвращения Крыма в Украину является работа с его жителями. И в этом контексте важно, чтобы крымчане помнили, кто ездил к ним и кому Крым был действительно дорогим.

«Мы же с вами знаем, что цивилизации и инфраструктуры крутой там не было. Не важно сейчас говорить, что это ошибка власти... Мы же любили Крым за другое, за то, что он наш, он же родной», — сказал Зеленский, добавив, что многие украинцы предпочитали отдыхать в Крыму даже тогда, когда «в Турции и Египте, честно говоря, стало дешевле».

При этом Зеленский отметил, что и сам, хотя и ездил на отдых с семьей и за границу, но каждый год обязательно проводил неделю в Крыму. «Мы очень любили и любим Крым. Я купил там квартиру, как моя жена сказала, что в принципе мы каждое лето ездим в Крым», — рассказал президент, признавшись, что «купил и завез туда плитку, кафель».

«И не успел ничего сделать. Очень прикольно, что я купил квартиру в 2013 году», — заключил глава государства.

Как сообщала «Фраза», весной 2019 года СМИ сообщили, что в апреле 2013 года, за год до аннексии Крыма Россией, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена купила роскошную квартиру в Крыму. При этом, как утверждалось, стоимость недвижимости оказалась менее чем в два раза дешевле рыночной.

Пресс-служба Зеленского информацию о покупке подтвердила, но опровергла существование каких-либо махинаций при этой сделке. При этом сообщалось, что после аннексии Крыма Россией Зеленские прекратили пользоваться данной недвижимостью и никогда там больше не появлялись.

Напомним, 10 октября 2019 года в столичном Kyiv Food Market прошел пресс-марафон при участии президента Украины Владимира Зеленского и около трех сотен журналистов.

Он продолжался около 14 часов и был отмечен Национальным реестром рекордов, как «самая продолжительная в мире пресс-конференция президента».

Тэги: Крым, недвижимость, Россия, политика, аннексия, Владимир Зеленский, новости Украины

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