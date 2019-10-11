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«Атос» Вениамин Смехов приедет поговорить с киевлянами по душам

«Атос» Вениамин Смехов приедет поговорить с киевлянами по душам

В столичном Доме кино 25 октября состоится встреча с Вениамином Смеховым. Как выяснили журналисты «Фразы», Смехов планирует рассказать киевлянам и гостям города о создании фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», о любвьи, друзьях и о своем восприятии жизни.

Как отмечают организаторы, Вениамин Смехов сообщил, что «едет в Киев, потому что хочет этой встречи».

«Приходите, поговорим... О чем? Да, обо всем: театре и кино, режиссуре и сценариях, литературе и стихах. О времени становления легендарной Таганки, товарищах по сцене и Высоцком. О секретах создания любимого всеми фильма „Д’Артаньян и три мушкетера“. О пронесенной через всю жизнь любви к хорошей поэзии. И просто о любви. О дочерях», — сказал Смехов.

Он отметил, что от творческого вечера ожидает «встречи со старыми друзьями, с которыми душой никогда не расставался, но давно не виделся».

«Опыт, свои новости, свои мысли о жизни, свой пессимизм и оптимизм, свою память о тех, кого нет, но кто всегда с нами... Среди них, замечательные киевляне — художник Давид Боровский, режиссер Давид Черкасский, писатель Виктор Некрасов — и это только начало списка...», — сказал Вениамин Смехов.

Тэги: Киев

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