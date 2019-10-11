Новая Каледония вновь попытается отсоединиться от Франции в следующем году

Острова Новая Каледония, которые находятся в Тихом океане близ Австралии, вновь заговорили о независимости от Франции. Как выяснили журналисты «Фразы», новый референдум состоится уже в следующем году.

Во время встречи местных политиков с премьером Франции Эдуаром Филиппом пока остановились на двух возможных датах: 30 августа или 6 сентября будущего года.

Ранее, в ноябре прошлого года, такой референдум уже проходил, но жители островов высказались против независимости.

Стоит отметить, что соглашение «О последовательной деколонизации» островов от 1998 года дает право проводить такие референдумы.

Население Новой Каледонии составляет около 250 тысяч человек.

Напомним, что острова в 1774 году открыл легендарный Джеймс Кук, а после захвата их Францией в XIX сюда стали ссылать заключенных.

Как писала «Фраза», Франция согласилась на проведение референдума о независимости Новой Каледонии.