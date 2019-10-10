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Зеленский уже нашел «крайнего» в грядущем повышении тарифов на газ

Зеленский уже нашел «крайнего» в грядущем повышении тарифов на газ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, по какой причине буду повышаться тарифы на газ для населения. Как выяснили журналисты «Фразы», «неудобный» вопрос главе гоударства задали во время пресс-марафона.

Как передает «РБК-Украина», украинский лидер подтвердил, что переход на «рыночное ценообразование», как того требует МВФ, увеличит тарифы на газ.

По его словам, выходом из сложившийся ситуации может стать увеличение размера субсидий путем уменьшения процента от дохода на оплату коммунальных услуг.

«МВФ... требует рыночные цены. Да, рыночные цены для нашей страны ‒ это какое-то увеличение тарифов. Но вы видите, что начиная с лета мы начали их уменьшать. Это и есть наша задача. Я говорил с МВФ и нашим правительством. Мы говорили, что если у нас будут рыночные цены, то мы должны договориться, что процент от дохода семьи на оплату коммуналки, этот процент должен уменьшиться...», ‒ заявил Владимир Зеленский.

«Я могу сказать, что мы будем уменьшать этот процент. Человек никогда не будет платить 50-70% или 80% за коммуналку от дохода семьи. Это я могу гарантировать», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», украинцам объяснили, почему о снижении коммунальных тарифов можно даже не мечтать.

Ранее в Кабмине объяснили, кому из украинцев гарантированно не откажут в субсидии.

Тэги: газ, общество, политика, коммунальные тарифы, экономика Украины, МВФ, Владимир Зеленский, новости Украины

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