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Врач-онколог опроверг диагноз «рак мозга» у Заворотнюк

Врач-онколог опроверг диагноз «рак мозга» у Заворотнюк

Известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов опроверг диагноз «рак мозга» у актрисы Анастасии Заворотнюк. Как выяснили журналисты «Фразы», такого заболевания просто не существует в природе.

Как передает «Звезда», специалист отметил, что «рак мозга» ‒ это не дагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое.

В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя. Однако бороться за жизнь человека, по словам онколога, нужно всегда.

«Я считаю, что, если у человека есть хоть какая-то перспектива побыть в человеческом состоянии даже совсем немного ‒ день, два или три, значит, за этот статус человеческий нужно бороться», ‒ резюмировал Андрей Соколов.

Как писала «Фраза», у Заворотнюк есть всего 48 часов, чтобы избежать мучительной смерти.

Ранее врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.

Тэги: врач, актриса, общество, кино, лечение, рак, онкология, культура, онкологические заболевания, Анастасия Заворотнюк

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