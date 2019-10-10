Украинцам рассказали, когда цены на газ «рванут» вверх

Директор ООО «Газоснабжающая компания Нафтогаза Украины» Максим Рабинович рассказал, когда в стране кардинальным образом изменится формула расчета цены газа для нужд населения. Как выяснили журналисты «Фразы», повышение тарифов начнется уже с 1 января 2020 года.

Как передает «РБК-Украина», выступая на Украинском газовом форуме, Рабинович отметил, что сейчас «Нафтогаз» не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

«Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены», ‒ заявил он.

Рабинович подчеркнул, что такой порядок прописан в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства «Нафтогаза».

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