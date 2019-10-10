Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского в Киеве продолжается уже 8 часов. Как выяснили журналисты «Фразы», с учетом темпов общения главы государства с аккредитованными журналистами, он закончится не ранее, чем через 4 часа.

Отметим, что на данный момент президенту удалось ответить на вопросы приблизительно двух сотен представителей СМИ. Осталось еще около 100 журналистов, которые общаются с Зеленским группами по 10 человек.

Таким образом, следует ожидать, что необычная пресс-конференция в целом продлится около 12 часов, хотя уже на данный момент она побила все рекорды по продолжительности общения руководства государства с медиа.

Одной из самых дительных в истории до этого считалась пресс-конференция президента Беларуси Александр Лукашенко. В феврале 2017 года он отвечал на вопросы полусотни журналистов на протяжении 7 часов 21 минуты.

В США рекорд принадлежит конгрессвумен от Юты Энид Уолхолтц, которая в 1995 году общалась с прессой более 4,5 часов.

Самая длинная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 4 часа 40 минут. Это было в 2008 году. В то же время ему, судя по всему принадлежит рекорд по самому большому количеству аккредитованных журналистов, пригласив на встречу в 2018 году сразу 1702 представителей СМИ. При этом возможность задать вопрос удалось лишь 5% от этого количества.

Отметим, что когда уже новость вышла на «Фразе», в помещении Kyiv Food Market появился представитель Национального реестра рекордов, который подтвердил фиксацию рекорда и вручил Владимиру Зеленскому официальный сертификат, подтверждающий данное достижение.

При этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендел заверила его, что это была инициатива самого реестра и окружение президента никакого отношения к этому не имеет. В ответ Зеленский заявил: «Вы же знаете, как я не люблю получать награды».

Как сообщала «Фраза», сегодня, 10 октября, в столичном Kyiv Food Market проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского. По данным пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, на него аккредитовались более 300 журналистов, из-за его мероприятие может затянуться на 10 часов.

Онлайн-трансляцию можно смотреть здесь.